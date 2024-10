Proeverij Artificial Intelligence voor ouders en kinderen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – Op zaterdag 19 oktober (om 14.00 of 15.30 uur) kunnen (groot)ouders en kinderen samen ontdekken hoe Artificial Intelligence werkt. Tijdens de Proeverij gaan ze zelf aan de slag met verschillende toepassingen. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Dit kan in de bibliotheek of via www.oostachterhoek.nl/proeverijgroenlo.

Proeverij Artificial Intelligence

Misschien heb je het niet altijd door, maar wist je dat veel dingen op internet tegenwoordig door computers worden gemaakt, in plaats van door mensen? Je kunt teksten lezen, foto’s bekijken en zelfs films zien die door kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Maar een computer werkt niet vanzelf—hij heeft eerst een opdracht nodig! In deze proeverij verzinnen kinderen en ouders samen opdrachten voor verschillende computerprogramma’s. Zo kunnen ze samen met de computer een verhaal schrijven, een bijzondere foto maken of een grappig filmpje creëren, direct uit de digitale hoge hoed!

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.