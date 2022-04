Queen Forever – tribute in De Mattelier

GROENLO – In de theatershow ‘Queen forever’ op vrijdag 29 april, staat de muziek van deze muzikale kunstenaars volledig centraal. Een negenkoppige band, met vier topvocalisten (twee dames en twee heren) brengt een spectaculaire muzikale en visuele show boordevol energie!

‘Queen forever’ onderscheidt zich door de songs zowel vocaal als muzikaal op originele wijze te vertolken en bevat veel nieuwe én verrassende uitvoeringen van het ijzersterke Queen repertoire. Cindy Oudshoorn (Kayak en Symfo Classics), Timothy Drake (de beste Freddie Mercury vertolker van Nederland), Michelle Splietelhof én Kristian Salisbury zijn de leadvocalisten. Een speciale gastrol is weggelegd voor Linda Kinsbergen, die met haar ongelofelijke gelijkenis zowel qua uiterlijk als stem, de rol van Montserrat Caballé vertolkt in het epische Barcelona.

Met tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90, is Queen een van de succesvolste popgroepen in de geschiedenis. De band staat bekend om de muzikale veelzijdigheid, de gelaagde arrangementen, harmonieën en de krachtige liveoptredens. Het optreden tijdens Live Aid in 1985 werd verkozen tot het beste liveoptreden aller tijden! In ‘Queen forever’ komen alle grote hits voorbij zoals: I Want it All, Play The Game, I Want to Break Free, Somebody to Love, Another One Bites The Dust, We Are The Champions, We Will Rock You, The Show Must Go On, Don’t Stop Me Now en natuurlijk Bohemian Rhapsody!

‘Queen forever’ brengt u een avond Queen zoals u nog niet eerder hebt beleefd! Tickets voor deze tribute zijn te verkrijgen via www.demattelier.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....