Raad bespreekt uitstel vervanging Eibergsewegbrug

GROENLO – Tijdens de raadsvergadering van 9 september kwam de vervanging van de brug aan de Eibergseweg in Groenlo opnieuw ter sprake. Eerder ontstond onrust toen bleek dat het project uit de begroting was geschrapt, tot teleurstelling van diverse ondernemers en organisaties in de stad.

Raadslid Klein-Gunnewijk (Lokaal Belang) vroeg het college om opheldering. Wethouder Teselink gaf aan dat de brug technisch nog in goede staat verkeert. Bij de behandeling van de kadernota is daarom besloten dat vervanging een “gewenste, maar niet noodzakelijke ontwikkeling” is. Ook financiële afwegingen speelden een rol; het college wil de begroting in balans houden.

De wethouder benadrukte dat de gemeenteraad dit besluit uiteindelijk heeft bekrachtigd. Vooralsnog komt er geen nieuwe termijn voor de vervanging van de brug.

