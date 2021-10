Rap en Snel houdt open lesweek

Deel dit bericht













GROENLO – Van 25 t/m 31 oktober is het Open Lesweek bij Rap en Snel. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen in de lessen en je mag ook meedoen. Op deze manier kunnen de Rap en Snel-leden aan (groot)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en andere geïnteresseerden laten zien wat ze doen tijdens een les.

Door de corona-maatregelen mochten ouders en andere familieleden lange tijd niet mee de zaal in. Hartstikke jammer, vooral omdat je na maanden van oefenen graag wilt laten zien wat je geleerd hebt. Door de versoepelingen kan dat eindelijk weer! Daarom houden we een Open Lesweek, ook wel bekend als ‘vriendjes en vriendinnetjesweek’. Al onze leden mogen namelijk naast familieleden ook een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om gezellig een les mee te komen doen. Met andere woorden: Kom lekker bewegen en beleef plezier met springen, klauteren, zwaaien, koprollen of een ander hoogstandje!

Alle lessen doen mee, het rooster vind je op http://www.rapensnel.nl. Let op: bij de wedstrijdgroepen (selectie en acro) kan je wél kijken, maar niet meetrainen.

