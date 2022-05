Reis door het Verhaal van Gelderland

23 juli in Stadsmuseum Groenlo

GELDERLAND – Tijdens de Verhaal van Gelderland Zomertoer beleef je de complete geschiedenis van Gelderland van prehistorie tot en met de 20ste eeuw. Voor jong en oud zijn er vanaf 18 juni deze zomer elke zaterdag op negen verschillende locaties in Gelderland bijzondere activiteiten te bezoeken die samen meer vertellen over de geschiedenis van Gelderland. De zomertoer wordt afgesloten met een groots finaleweekend op 13 en 14 augustus bij kasteel Cannenburch in Vaassen. De toegang is ieder weekend gratis.

Een rondreis door de geschiedenis van Gelderland

De Verhaal van Gelderland Zomertoer start op 18 juni bij CODA. Vanaf CODA rijdt er een pendeldienst naar het prehistorisch dorp Haps, waar je Gelderland in de prehistorie beleeft. Op het Valkhof in Nijmegen graven we op 25 juni naar het verleden van de Romeinen. In Zutphen duik je op 2 juli in de tijd van de Vikingen en de vroege middeleeuwen. Speciaal voor de zomertoer opent kasteel Nederhemert op 9 juli haar deuren. Daar beleef je de vroege middeleeuwen, de tijd van ridders en hertogen. Op 16 juli blijven we24 in de late middeleeuwen en kun je de Eusebiuskerk Arnhem bezoeken. Daar opent die dag de tentoonstelling over hertog Karel van Gelre. Op 23 juli bereiden we ons in Stadsmuseum Groenlo voor op de Tachtigjarige Oorlog en de Slag om Grolle. Stoomgemaal De Tuut in Appeltern staat op 30 juli onder stoom. Daar zie je hoe de machines er in de negentiende en vroege twintigste eeuw op volle kracht draaiden. En op 6 augustus staan de beroepen van de twintigste eeuw in de spotlight bij het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur.

Geschiedenisspektakel op Kasteel Cannenburch

De Verhaal van Gelderland Zomertoer wordt op 13 en 14 augustus afgesloten met een spectaculair finaleweekend waarin de volledige Gelderse geschiedenis tot leven komt. Rondom Kasteel Cannenburch beelden ongeveer 100 acteurs alle belangrijke tijdsperiodes uit. Er zijn lezingen door verschillende auteurs van het vierdelige boek Verhaal van Gelderland dat in het najaar verschijnt, artiesten treden op en je ontmoet hoofdrolspelers uit de Gelderse geschiedenis. Kortom, voor iedere geschiedenisliefhebber, groot of klein, is er wat te beleven!

Alle activiteiten van de zomertoer zijn gratis te bezoeken, tenzij anders vermeld. De activiteiten zijn op de zaterdagen te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op verhaalvangelderland.nl/zomertoer.

Het Verhaal van Gelderland

Met ruim honderd musea is de museumdichtheid van Gelderland groot. De zomertoer speelt zich af op negen erfgoedlocaties in Gelderland, maar op nog veel meer plekken in de provincie kom je meer te weten over de geschiedenis van de provincie. De diversiteit van de Gelderse musea is groot. Van Tweede Wereldoorlog tot natuur, van prehistorie tot moderne kunst, over vrijwel elk onderwerp is een museumbezoek mogelijk. Samen vertellen zij het Verhaal van Gelderland. De zomertoer is een samenwerking van Erfgoed Gelderland, Omroep Gelderland en verschillende erfgoedorganisaties en wordt ondersteund door de provincie Gelderland.

