Rockcafé Taste gaat weer akoestisch

GROENLO – De dagen worden korter, het weer wat kouder, dus daarom bij Rockcafe Taste weer wat knusse akoestische zondagmiddagen. 9 oktober komt de Winterswijkse band Different Jacket naar Groenlo. Ze speelden al eerder buiten op het terras en zetten twee gevarieerde sets weg.

De band is ontstaan door hier en daar wat muzikaal te ouwehoeren, maar de vrienden Dennis, Heleen, Marijn, Ruud en Coen besloten hier toch wat serieuzer mee door te gaan en zo werd Different Jacket geboren. Met de komst van Douwe was de band helemaal compleet.

Allemaal hebben ze een muzikale achtergrond. Van jongs af aan zijn ze namelijk allemaal al flink bezig met muziek en dat is te horen. Met nummers van Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash en nog vele anderen (bekende en onbekende namen) steken ze lekkere southern-rock, blues-rock en swamp-rock nummers in een “Different Jacket”.

Kaarten op www.rockcafetaste.nl

Aanvang: 15:30 uur

Open: 14:00 uur

