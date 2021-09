Rockcafe Taste gaat weer live!

Deel dit bericht













GROENLO – Gelukkig mag er weer wat en kunnen ze bij Taste weer volop live optredens plannen. Weliswaar kan dat alleen met een geldige QR code en een geldig legitimatiebewijs, maar het houdt wel in dat daardoor weer bands en artiesten op het nu nog koude en stille livepodium mogen en kunnen spelen. Marion: “iedereen mag daar een mening over hebben, maar het wordt ons op laste van een boete door Den Haag opgelegd. Daar kunnen we uren discussie over voeren of we het er wel of niet mee eens zijn, maar voor nu hebben we het ermee te doen. Dus mensen die er kritiek op hebben verwijzen we vriendelijk door naar www.rijksoverheid.nl”.

Inmiddels is bij de twee ondernemers alle spaargeld, door Corona en de moeilijke tijd die dat met zich meebracht, verdwenen in Taste maar de passie om muziek te delen is er nog steeds. Dit lukt echter niet meer zonder entree te heffen bij live optredens. Alleen bij volledige live avonden/middagen, met een avond/middag vullend programma. Het geldt niet voor de KUDO (Kom Uit De Oefenruimte) avonden. Alle avonden waar tickets voor nodig zijn vind u op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets en het staat ook altijd bij de evenementen van Taste op de website en op Facebook vermeld met een zogenaamde “ticketlink”. De prijzen voor de regulieren live avonden vallen mee, 7,50 inclusief een consumptiemunt. Alleen bij internationale artiesten, als bijvoorbeeld Sean Webster (zoek op YouTube even op “Sean Webster zet studio op zijn kop” Veronica Inside) geldt een andere ticketprijs, maar deze artiesten zijn anders ook niet naar het Groenlose muziek en theatercafé te halen.

Op de zondagmiddagen staan ook al wat bands ingepland, sommige akoestisch, anderen versterkt. Na deze optredens, die op zondag aanvangen om 15:30 en rond 18:30 afgelopen zijn, wordt bij Taste ook aan de inwendige mens gedacht en kun je een broodje warm vlees met honingmosterdsaus of hamburger scoren. Of een “olderwets” broodje knakworst met mosterd. De plannen zijn om dit ook met de avondconcerten te gaan doen, maar dan moeten de sluitingstijden eerst verruimd worden want nu past een broodje achteraf en een band en om 00:00 sluiten niet in één avond.

De pubquizen starten weer en inmiddels is duidelijk dat bijna alle teams weer terug zijn er en 3 maandenlang weer 4 donderdagavonden door 26 verschillende teams gespeeld gaat worden. Roland: ”het voelt een beetje als vanouds en of de tijd even heeft stilgestaan, we hebben er heel heel veel zin in, maar t zal ook wel weer even wennen worden, die meer dan fijne drukte”.

De Zing In, een open avond voor mensen die graag zingen en waarbij niet gekeken wordt of je enorm talent hebt staan alweer gepland voor op de woensdagavonden en eens in de maand kun je bij Taste een vorkje mee prikken met de Willekeurige Woensdag Stamppot Ett’n bi-j Taste. Ook daar moeten kaarten voor aangeschaft worden op www.rockcafetaste.stager.nl/web/tickets. Soep van Marion (van Indiase Courgette Uiensoep tot Italiaanse Uiensoep en van Erwtensoep tot Rommetjessoep), stamppot van Roland (van Stamppot Boerenkool tot Stimpestamp) en een toetje waarmee u zich mag laten verassen door een samengesteld nagerechtje gemaakt en verzonnen door de twee uitbaters samen.

Kudo-avonden blijven gratis toegankelijk ,maar zullen nog even uitgesteld worden tot de sluitingstijden weer naar als vanouds gaan en de muziek door mag klinken tot 01:00 uur. Maar ook daar staan nog zo enorm veel bands om in te halen, dat gaat helemaal goed komen. Bands spelen graag in Taste, en de verstandhouding tussen de muzikanten en artiesten en Roland en Marion van Taste is altijd meer dan vriendschappelijk, dus iedereen komt gewoon en graag weer terug.

Bokbierfeestje op vrijdag 1 oktober.

Er wordt afgetrapt op vrijdag 1 oktober, vanouds was dat t Bokbierfestival, maar daar is volgens de twee ondernemers niet veel meer van over. Dan maar een eigen bescheiden bokbierfeestje met een fijne band. En een support act.

Er wordt in verband met het feit dat de kroeg om 00:00 leeg moet zijn, begonnen om STIPT 21:00 uur.

De hoofdact is: Waving Manners

Dikke sounds, intense gigs, kneiterharde bluesriffs en ‘some serious manliness.

Waving Manners is een 5-koppige rockband die hun muziek neerzet als blues met ballen. De 5 jonge vrienden zijn beïnvloedt door de grote rockhelden van de vorige eeuw en dat is terug te horen in hun repertoire wat varieert van oorsuizende hardrock tot swingende blues. Na de debuut EP ‘Got It All’ en de losstaande single ‘Voices’ is de band nu keihard bezig met het opnemen van het eerste album. Dit belooft een intense en meeslepende plaat te worden, vol muzikale hoogstandjes. Met Waving Manners op het podium vliegen de krachtige solo’s je om de oren en is tomeloze energie gegarandeerd.

Support: John Cornwill Band

Met wortels in de Blues, originele vertolkingen, en een eigen geluid van Texas tot Missouri. Interactie met het publiek, subtiliteit en spontaniteit staat voorop. Motto: divers , recht voor zijn raap en een flinke dosis plezier. Repertoire: Blues, Slowblues, Bluesrock, en “Retroklassiekers.

Geïnspireerd door bluesgiganten als J.J. Cale, Stevie Ray Vaughan, Jimi hendrix, Joe Bonamassa, John Hiatt, Tom Petty en bands als Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd,

Wanneer: 1 oktober

Aanvang: 21:00 (stipt!)

Open: 20:00 uur

Tickets: www.rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

