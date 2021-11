Rockcafe Taste op zondagmiddag akoestisch

Zondagmiddag 21 november vanaf 15:30 weer een Taste Akoestisch

GROENLO – Het wordt door de Covid regels net allemaal iets anders, want we moeten zitten bij livemuziek. Maar dat mag de pret en de kwaliteit niet drukken. 2 fantastische muzikanten op het podium bij Taste. Fred van Willigen, een ieder wel bekend van Sweet Mary Jane, met in zijn voorprogramma Adrian Kraft, die na deze middag ook niet snel vergeten wordt. Roland en Marion van Taste hebben er weer enorm veel zin in en zijn weer creatief geweest het programma, ondanks de voor de horeca lastige regels, op een mooie kwaliteit te houden en door te laten gaan.

Fred van Willigen

Fred, bij iedereen wel bekend als de zanger-gitarist van Sweet Mary Jane. Sweet Mary Jane heeft al een aardige geschiedenis bij Rockcafe Taste, ze betraden er diverse keren het podium. Het publiek geniet enorm als de band speelt. Wat een feest om deze band in huis te hebben!

Dit keer komt Fred alleen. In de corona periode 2020 heeft Sweet Mary Jane nog zes optredens gedaan. Na 4 oktober 2020 werd het stil. Wel werden er nog twee live streams gedaan, maar dat zijn geen optredens voor publiek en niet zo leuk.

Langzaam maar zeker gaat Nederland nu weer open voor de muziek en dus ook voor Sweet Mary Jane. Na in z’n eentje 182 !! liedjes te hebben geplaatst op Face Book werkt Fred nu met nieuw bloed en uitbreiding in de band aan een nieuw repertoire. Met deze verandering gaat Sweet Mary Jane in het laatste kwartaal van 2021 een vernieuwde herstart tegemoet en wordt 2022 het jaar voor Sweet Mary Jane 3.0. Daarom eerst nog even een solo optreden bij Taste, om weer lekker warm te draaien.

Voorprogramma Adrian Kraft

Adrian is Singer-songwriter sinds de eerste keer dat hij een gitaar aanraakte. Zelfs op de eerst bedachte akkoordenschema’s drong zich een melodie aan en leken de teksten zichzelf te schrijven. Honderden nummers hebben inmiddels het licht gezien.

Na jaren van produceren en spelen in diverse bands is Adrian terug bij het beginpunt: de songs en de gitaar. In deze tijd waar alles weer kleiner mag vertelt hij zijn verhalen op een intieme manier. De verhalen gaan over het leven en zijn soms brieven aan dierbaren. De onderwerpen worden geëngageerd en ook met een lichtheid en ironie vertelt. De songs zijn beïnvloed door Pop, R&B, blues en Indie-rock. Gewapend met zijn akoestische gitaar speelt hij op plekken waar dat kan. Op dit moment treedt hij voornamelijk op bij radioshows ter promotie van zijn debuut als solo artiest. Het debuutalbum wordt medio september 2021 verwacht

Na afloop een broodje hamburger of warm vlees, vers voor u gegrild!!

Kaarten 7,50 op www.rockcafetaste.nl

Aanvang: 15:30 uur

Deur open: 14:30 uur

Voor dit evenement geldt QR code en legitimatie

