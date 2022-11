Rockcafe Taste zaterdag 12 november

GROENLO – Aanstaande zaterdag 12 november is het zover; het allerlaatste kroegoptreden van de legendarische JPR Strinxband. De band heeft besloten er aan het eind van dit jaar mee te stoppen. Bijna 25 jaar stond deze lekkere liveband garant voor kneiters vuige rock met een rauwe sound à la The Stones en Brood in de jaren ‘70 en deden zij meerdere malen Rockcafé Taste aan voor een optreden.

‘Beste allemaal, Na lang wikken en wegen maar in goed overleg, hebben we besloten om (aan het eind van dit jaar) te stoppen. Het was een geweldige rit vol rock & roll met alle voors en tegens die daarbij komen kijken. Honderden optredens door heel Nederland, maar ook uitstapjes naar België en Duitsland. Festivals waaronder Zwarte Cross, Dicky Woodstock, Sjoksfestival, e.v.a. …….’, zo viel onlangs op de facebookpagina van de band te lezen. JPR stond al diverse keren bij Taste op de planken en dat waren meer dan leuke avonden. Het bericht werd in Groenlo dan ook met gemengde gevoelens ontvangen maar Roland en Marion schoten direct in de actiemodus want stoppen zonder nog éénmaal Taste aan te doen, dat kon natuurlijk niet!

JPR Strinxband bestaat uit een vijftal zeer ervaren rockers die de muziek tot in de botten hebben zitten, onder leiding van de excentrieke rock-icoon Maarten Oonk uit Lochem. De band speelt het bekende werk van The Rolling Stones, Tom Petty, The Beatles, Neil Young, David Bowie, Herman Brood, Rod Stewart, ZZ Top, Billy Idol, the Black Crows en vele anderen. In de afgelopen 20 jaar hebben ze een enorme ervaring aan optredens opgebouwd, zo hebben ze regelmatig bij de Zwarte Cross opgetreden en hebben ze voorprogramma’s voor o.a. Normaal, Golden Earring, De Dijk, Jovink en Di-Rect verzorgd. De bezetting bestaat uit: Jurrian Bijsterbosch (zang en gitaar), Thomas Kroeze (zang en gitaar), John Piek (zang en gitaar), Mathieu Muller (bas) en Maarten Oonk (drums en zang).

Kom met z’n allen nog één keer genieten van een meer dan fantastische liveband op zaterdag 12 november, aanvang 22.00 uur. Kaarten kosten 6,50 euro in de online voorverkoop (excl. service fee) en 8,50 aan de deur (mits nog niet uitverkocht). Kaarten op https://rockcafetaste.stager. nl/web/tickets

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 409x gezien