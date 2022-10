Rocktober in Taste

21 oktober 22:00 uur

De mannen van Bunch of Bastards (BoB) denken uit dezelfde inspiratiebron te drinken als hun helden Pogues, Flogging Molly en Dropkick Murphys. Uit respect spelen ze enkele nummers van die bands. En natuurlijk een paar Ierse traditionals. Maar ze zijn eigenwijs genoeg om ook eigen songs te spelen. Ze omschrijven hun combinatie van melodie en energie als ‘full force folk’. Soms ingetogen, veelal uitbundig. En dorstig, want, zoals het refrein van één van hun songs luidt: “there is many a good reason, to drink many a good pint!”

22 oktober 22:00 uur

Joost de Lange is terug, en hoe! Voor de vierde keer in Taste, en dat is niet voor niets. De uit Antwerpen afkomstige 3 mans formatie bestaat uit Joost de Lange op gitaar én zang, Ramses Donvil op de drums en Mitchell Goor op de basgitaar. Dit Power Trio zet iedere keer weer een knallende show neer met een indrukwekkende mix van vooral veel eigen werk en ook met nummers van oa. Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan. Weet u meteen in welke hoek u deze mannen muzikaal zoeken kunt.

23 oktober 18:00 uur

Een buitenkansje, en heel bijzonder. De Bassist-zanger Marco Mendoza, bekend van tournees met onder meer Journey en Whitesnake is solo op tour door Europa. Hij is voor velen ook bekend als bassist van Thin Lizzy. En hij doet Taste aan voor een optreden………..jawel. Hij speelde met de grootste bands en muzikanten in de rockwereld als Tommy Shaw (Styx), David Coverdale (Whitesnake), Dolores O’Riordan (Cranberries) en Neal Schon (Journey). Als hij in niet met de Dead Dasies speel, toert en trekt hij met zijn eigen band (Met Ivan Keller op gitaar en Mario Lepoglavic op drums) de wereld rond, en hij kon, hoe uniek, een plekje vinden in zijn agenda om naar Taste te komen!

Kaarten: https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

