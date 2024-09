Romantisch drama ‘Past Lives’ te zien bij CINEbieb Groenlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – Op donderdagavond 10 oktober vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Groenlo de film Past Lives. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is er de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Past Lives

Een fraai romantisch drama in drie hoofdstukken. In het eerste vertelt de 12-jarige Na Young aan haar stiekeme aanbidder Hae Sung dat ze Zuid-Korea gaat verlaten en met haar ouders naar Canada verhuist. In het middenstuk leggen de twee, na twaalf jaar, bij toeval weer contact via internet. In het prachtige en hartverscheurende slot ontmoeten de inmiddels dertigers elkaar eindelijk in New York, waar Na Young – die zich nu Nora noemt – woont met haar (witte) echtgenoot. Een ijzersterk regiedebuut van Celine Song, die ook het ingetogen en intelligente scenario schreef, gebaseerd op eigen ervaringen.

Regie: Celine Song

Cast: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Moon Seung-ah, Leem Seung-min

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De prijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.