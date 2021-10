Roots- en Deltablues in Taste

Deel dit bericht













GROENLO – Met zijn wortels stevig in de Brabantse stad ‘s-Hertogenbosch (ook wel Duketown) raakte Imco Ceelen in de ban van akoestische blues. Begonnen als bluesharp-speler bij verschillende bands en akoestische formaties heeft deze bluesende Brabander al snel in de gaten dat hij meer uit het genre kan halen wanneer hij zich toespitst op de traditionele deltablues.

Met een resonator op schoot, een koffertje vol met bluesharpjes en bezwerende ritmes van zijn voetzolen, gromt en zingt Duketown Slim zich een weg door oude klassiekers. Nummers van onder andere Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Broonzy en andere grootheden uit de rijke bluesgeschiedenis worden onder de loep genomen, afgewisseld met authentiek klinkend eigen werk.

Dat de blues niet alleen over misère hoeft te gaan, bewijst deze Bossche bluesman wanneer hij het genre serveert met een vrolijke knipoog en een vlotte babbel.

De muziek bracht Duketown Slim in het verleden door heel Nederland, Duitsland en verschillende plekken in de Verenigde Staten.Met zijn eerlijke, rauwe stemgeluid en kundig gitaarspel is hij een aanrader voor iedere bluesliefhebber.

Met na afloop heerlijke broodjes warm vlees en broodjes hamburger vers van de grill.

Zondagmiddag 24 oktober

Aanvang: 15:30 uur

Open: 15:00 uur

Tickets: https://rockcafetaste.stager.n l/web/tickets

