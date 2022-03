Schoonmaakactie voor een schone Grolse Gracht

GROENLO – Aanstaande vrijdagochtend 11 maart organiseert Ervaar Groenlo in samenwerking met Basisschool de Ni-je Veste een opruimdag van de Grolse Gracht. Leerlingen van de groepen 6 en 8 zullen -onder begeleiding- vanuit kano’s en kajaks zwerfafval verzamelen. Proeflokaal Brouwersnös biedt wat lekkers aan voor de kinderen. De opruimdag maakt onderdeel uit van NLdoet van het Oranjefonds.

Kanovaren op de gracht kan sinds afgelopen zomer. Eigenaar Michaël Lammers van Ervaar Groenlo: “We zagen het afgelopen jaar al regelmatig dat mensen spontaan een paar blikjes of ander afval uit het water plukten en mee namen de boot in. Van daaruit is het idee ontstaan”. Wout Walterbos, naast docent op de Ni-je Veste ook kano-begeleider, kwam met het plan om dat samen met de school te doen. Hij heeft alles verder uitgewerkt en op poten gezet. De actie komt naast de opruimacties die de GHV en Scouting Groenlo ook al regelmatig houden.

Maatschappelijke organisaties kunnen met deelname aan NLdoet ertoe doen en mensen laten voelen dat ze ertoe doen. NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk.

Het Oranje Fonds wil de deelnemers laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor de vrijwilliger zelf. Mensen beleven er plezier aan belangeloos iets voor een ander te doen, en doordat er enorme keuze aan activiteiten is, kan iedereen iets passends vinden.

