Sfeervolle lichtjesavond op R.K. begraafplaats

GROENLO – Op vrijdag 14 februari organiseert coöperatie DELA in samenwerking met stichting R.K. begraafplaats Groenlo een lichtjesavond. Tussen 19.00 en 20.30 uur is het terrein van de begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg 58a sfeervol verlicht met honderden kaarsen en duizend fakkels en wordt muzikaal omlijst. Nabestaanden krijgen de gelegenheid om een kaars te branden als een mooie herinnering aan hun dierbaren. De lichtjesavond biedt hen de mogelijkheid om tijdens deze donkere maanden een bezoek aan de begraafplaats te brengen in een warme, intieme sfeer.

Coöperatie DELA vindt het belangrijk om nabestaanden te helpen herinneringen levend te houden en de draad van het leven weer op te pakken. Eric Moleman, regiomanager: ‘Aan het begin van het nieuwe jaar denken veel mensen vaak aan hun overleden dierbare. De behoefte om weer even bij deze persoon te zijn, is in deze periode dan ook extra groot. Door de tijd van het jaar, waarin de dagen nog steeds kort zijn, en het slechte weer is het moeilijker om het graf te bezoeken. Wij hopen op deze manier troost te bieden, met het licht van de kaarsen en mooie muziek in dit moeilijke jaargetijde.’

Tijdens de lichtjesavond zijn nabestaanden van harte welkom in het uitvaartcentrum Ventura DELA voor een warm drankje.

