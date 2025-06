‘Sing Your Heart Out’ in De Mattelier: bruisend theaterconcert met 30 zangtalenten

GROENLO – Op zaterdagavond 5 juli staat theater De Mattelier in het teken van zang, passie en muzikaliteit tijdens het theaterconcert Sing Your Heart Out. Maar liefst dertig zangtalenten, in leeftijd variërend van 14 tot 76 jaar, betreden het podium voor een avond vol vocaal spektakel.

Alle deelnemers volgen zangles bij zangeres en vocal coach Maartje Waanders. Individueel, in duo’s en in groepsverband brengen zij een gevarieerd repertoire, met nummers van onder anderen Lady Gaga, MEAU, Son Mieux, John Mayer, U2, DI-RECT en Claudia de Breij.

De muzikale begeleiding is in handen van toetsenist Dennis Weelink. De optredens worden gedragen door de diversiteit in achtergronden en motivaties: van enthousiaste amateurs tot professionele zangers en aanstormende conservatoriumstudenten. Wat hen bindt, is de liefde voor muziek en hun gedeelde podiumdroom.

Een avond vol verrassingen voor wie houdt van zang, energie en ontroering. Wie nieuwsgierig is naar zangles, op zoek is naar zangtalent of simpelweg wil genieten van mooie muziek, is van harte welkom.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.demattelier.nl/tickets of aan de zaal.