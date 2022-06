‘Sing your heart out’ in Sociaal Cultureel Centrum ‘De Mattelier’

GROENLO – Dertig zangers en zangeressen, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Verschillende muzikale voorkeuren, verschillende stemmen. Eén grote overeenkomst: liefde voor de zang. Tijdens het theaterconcert ‘Sing your heart out’ op zaterdagavond 2 juli in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier in Groenlo, zingen deze dertig vocalisten solo, in duo en in groepen (allen volgen zij zangles bij zangeres/zangdocente Maartje Waanders).

De zangers en zangeressen (van 14 t/m 74 jaar, jongens en meiden, mannen en vrouwen), zingen een zeer divers en origineel repertoire, bestaande uit jazz, pop- en rockmuziek. Er wordt werk gezongen van o.a. John Mayer, Sara Bareilles, K’s choice, Jamie Cullum, Billie Eilish, Racoon, Eric Clapton e.v.a.

De zangers worden dit jaar begeleid door Dennis Weelink op toetsen.

De ene leerling zingt puur voor het plezier, de ander zingt in een koor of bandje, weer een ander gaat toelating doen op een conservatorium en voor weer een ander is het zijn of haar beroep. De zangers hebben er hard voor gerepeteerd, dus mocht je op 2 juli: zin hebben in een muzikaal hoogstaand en gevarieerd concert, kijken of je zelf graag zangles zou willen of bijvoorbeeld iemand zoeken voor je koor/band of voor een optreden, kom dan kijken.

Muzikaliteit, enthousiasme, geweldige stemmen, deze zangers weten al jaren hun publiek te ontroeren en plezieren!

