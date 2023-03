Singles en singles ontmoeten elkaar bij Rockcafe Taste.

GROENLO – Marion en Roland van Wijk, eigenaren van muziekcafé Taste organiseren samen met Getty Schepers, matchmaker van Dating Oost een uitgaansavond voor alleenstaanden boven de 40.

Zaterdagavond 22 april 2023 staat muziekcafe Taste in het teken van het kennis maken en ontmoeten van singles. “Het doel is elkaar ontmoeten, samen de gezelligheid opzoeken en borrelen”, zegt Marion van Wijk. Ze legt uit waarom speciaal voor singles: “Elkaar ontmoeten in de gezellige setting van een cafe is altijd relaxed, Taste is voor iedereen en er heerst altijd een gemoedelijke sfeer”.

Getty Schepers: “Deze leeftijdsgroep heeft veelal vrienden die in relaties zitten, maar zij willen zelf ook nog wel eens uit. Je getrouwde vriend/in heeft niet altijd zin of puf om mee te gaan, maar jij bent die bank op zaterdagavond wel een keer beu. Vandaar dat we op dit idee kwamen. Mensen tippen elkaar over deze avonden. Want er blijkt gewoon niets te zijn voor deze doelgroep. Jonge mensen gaan gewoon zaterdags de stad in, maar als je net uit een scheiding komt of je partner is overleden, dan is alles anders. Je leven staat op de kop. Maar ook je sociale leven. We ontvangen de gasten daarom ook persoonlijk bij binnenkomst. Dat voelt vertrouwd en stelt gerust.

Iedere alleenstaande heeft een ander verleden. Het is daarom ook echt een besloten avond”. Gemoedelijk en laagdrempelig zijn de kernwoorden van deze avonden. “Het is geen datingavond, dat legt te veel druk en schept een te grote verwachting”, weet Schepers uit ervaring. “Natuurlijk bestaat de kans dat je iemand ontmoet. Dat is fijn, maar moet niet de insteek zijn”.

Wanneer: Zaterdag 22 april

Aanvang 20.30 uur.

Entree €13,50 incl. koffie en hapjes

Graag gepast betalen, Dating Oost heeft bij de entree GEEN pin

Natuurlijk heeft Rockcafe Taste WEL een pinapparaat voor je consumpties

Online betalen? Dat kan ook via www.DatingOost.nl

Meer info via:

www.DatingOost.nl (kijk op de pagina Single Cafe’s)

www.rockcafetaste.nl (kijk bij Taste Live)

www.facebook.com/rockcafetaste.nl (kijk bij de evenementen)

