Slag om Grolle: Groenlo herbeleeft zijn rijke geschiedenis

GROENLO – Het is bijna zover: van 25 tot en met 27 oktober vindt het historische festival Slag om Grolle plaats in het Achterhoekse vestingstadje Groenlo. Tijdens dit driedaagse evenement wordt de beroemde inname van Groenlo / Grolle in 1627, toen het stadje werd belegerd door Nederlandse troepen en bevrijd van de Spaanse overheersing, tot leven gebracht.

Wat de Slag om Grolle bijzonder maakt, is dat niet acteurs, maar gepassioneerde re-enactors uit heel Europa – en zelfs andere continenten – deze geschiedenis herbeleven. Zij wanen zich volledig in de zeventiende eeuw en trekken in authentieke kledij en uitrusting door de stad om bezoekers een unieke kijk te geven in het leven en de strijd van die tijd. Naast de veldslagen wordt Groenlo omgetoverd tot een bruisende stad met ambachtslieden, artiesten en handelaren in historische goederen.

Speciale kerkdienst op zondag 27 oktober

Op zondag 27 oktober wordt er in verband met het festival een aangepaste Eucharistieviering gehouden in de Calixtusbasiliek. In plaats van de gebruikelijke aanvangstijd van 09:30 uur, begint de dienst dit jaar om 09:00 uur in de kerk. De viering zal worden geleid door pastor Van Paassen, die werkzaam is in de parochie rond Leimuiden. Dit jaar is hij niet alleen als pastor aanwezig, maar neemt hij ook deel aan de Slag om Grolle als re-enactor.

