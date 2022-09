Slag om Grolle komt er weer aan!

GROENLO – Liefhebbers van levende geschiedenis hebben er drie jaar op moeten wachten, maar op 21, 22 en 23 oktober is het weer zo ver: de inmiddels achtste uitvoering van de Slag om Grolle!

Opnieuw zal de veste Grol, net als bijna vier eeuwen geleden, het middelpunt zijn van soldaten, marketentsters en vrijbuiters. En daar kan iedereen getuige van zijn! Net als in 1627 is Groenlo het reisdoel van talloze buitenlanders, die er hun kampement opslaan. In de veste wordt opnieuw Engels, Spaans, Frans en Duits gesproken door lieden die zich op zoek naar fortuin dan wel aan Spaanse dan wel aan Staatse zijde hebben geschaard. En net als toen zullen de belegeraars via een ingenieus loopgravensysteem de stadswallen naderen om de bezetters te verdrijven. Liefst 70 groepen met 1500 re-enactors uit vijftien landen meldden zich om aan dit spektakel mee te doen.

Wie de gebeurtenissen op het schootsveld niet zelf kan bijwonen, kan in de Mattelier terecht voor een presentatie van foto’s op een groot scherm. Waar de deelnemers vorige keer ‘beloond’ werden met een speciale munt of een historisch stadspasje, is dit keer de keus gevallen op een Caravaca-kruisje, dat als amulet tegen onheil en ziekte gedragen kan worden. Een meer dan welkom geschenk vandaag de dag… Overigens worden ook de binnenstadgroepen gewaardeerd met een door sponsor Vion ter beschikking gesteld vleespakket.

Handel en wandel

Waar veel aandacht uitgaat naar de belegering, is binnen de gracht van het vestingstadje nog veel meer te beleven. Want zo’n vijftig binnenstadgroepen hebben zich gemeld om een historisch tafereeltje neer te zetten. Zo staat de Notenboomstraat al een tijdje bekend als het centrum van vermaak met kroegtijgers en dames van lichte zeden, en is de Goudsmitstraat omgetoverd tot Gulden Speelquartier met oud-Hollandse spelen voor de kinderen. Die kunnen overigens de hele dag terecht op het Scouting-terrein, waar ze naar hartenlust kunnen knutselen, boogschieten, klimmen, varen of popcorn poppen.

Nieuw is dat de handelaren in historische spullen dit keer een complete handelsstraat neerzetten aan Kerkwal en Nieuwstad, zodat wie op zoek is naar iets bijzonders niet door de hele vestingstad hoeft te wandelen, maar sneller spullen en prijzen kan vergelijken.

Troubadours

Op de Wehme zal voor de inwendige mens gezorgd worden. Na de fakkeltochten op vrijdag en zaterdag wordt op de Wehme gedanst en gemusiceerd. Een groot podium biedt op de vrijdag van 21.30 tot 23.00 uur plek aan de groep Boanna Boyna, die Ierse muziek laat horen. Precies een dag later staat daar de band Plunder, die met piratenfolk een bijzondere show opvoert. De piraten zijn overigens de dag ervoor in de oude Calixtuskerk te vinden, waar de hele Slag ook van alles te doen is. Tal van entertainers zullen in alle delen van de veste hun opwachting maken, zoals de Flierefluiter, Hailander, de Stadspijpers, Vive les Gueux, Lucas Florent, Elthin, Slag en de Stoot, de Soete Inval en Merck toch hoe Sterck. En natuurlijk zijn ook de ganzenhoeder en Jannes de goochelaar weer van de partij!

Tickets zijn te koop via https://www.slagomgrolle.nl/tickets/. Voor meer informatie kijk op www.slagomgrolle.nl en de facebookpagina van de Slag.

