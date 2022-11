Southern Rockmaand bij Rockcafé Taste.

GROENLO – Wie kent ze niet, Dan Baird, Georgia Satelites, Blacberry Smoke, Lynyrd Skynyrd….heerlijke Southern rock waar je niet stil bij kunt blijven staan. In december draait alles bij Rockcafe Taste om deze muziek en er wordt op 3 december afgetrapt door The Gunmill Governors.

De basis van de band ligt In de oefenruimte op een prachtige boerderij in Barlo (Aalten) met in de achtertuin de windmolens. Het is de perfecte omgeving tussen de stallen en de paarden voor deze band met Southern rock als basis. De band gaat al wat jaartjes mee en heeft wat wisseling in samenstelling gehad, een naamsverandering ondergaan en daarmee steeds meer hun eigen stijl gevonden tot wat het nu is. Muziek die je niet vaak hoort maar een heerlijke sfeer biedt om gezellig wat bij te drinken of te swingen. Hier en daar een relaxed of swingende song maar ook een stevig potje rock om lekker mee te stampen! Gunmill Governors speelt een mix van Southern country blues rock covers. Denk aan bands als Blackberry Smoke, The Steel Woods, en Shooter Jennings. De band bestaat uit: John Koldeweij op zang Bob Toebes gitaar, Marnix Flikweert op basgitaar, Jos Betting zang en mondharmonica en Mark Klein Gunnewiek op drums.

Het voorprogramma wordt verzorgd door What the Hek! Deze band uit Winterswijk bestaat uit een 6-tal muzikanten die elkaar gevonden hebben in hun liefde voor allerlei vormen van (akoestische) Americana zoals deze te horen is in de film “Oh Brother, where art thou” Met instrumenten als Contrabas, banjo, mandoline, trekzak en zelfs tin whistle kun je een uurtje genieten van de “Soundtrack of the deep South” Denk hierbij aan artiesten als The Soggy Bottom Boys (Man of constant sorrow), The Dillards (Old home place) Bill Monroe (Tennessee Blues), Steve Earle (The Galway Girl) en Hank Williams (Jambalaya)

De avond start op 3 december om 21:30 en er zijn nog kaarten op www.rockcafetaste.nl (Taste Live)

