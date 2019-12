Spetterende Nieuwjaarsduik Oost Gelre

Gepubliceerd op 17 december 2019 om 21:06

Duik mee het nieuwe jaar in op 1 januari 2020 om 12.00 uur Zwemvijver Zwarte Cross, voorheen Wijndomein Besselinkschans.

LIEVELDE – Op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2020, om 12.00 uur vindt op dezelfde locatie als afgelopen keer, (Zwemvijver Zwarte Cross, voorheen Wijndomein Besselinkschans) de vierde editie van de Nieuwjaarsduik Oost Gelre plaats. Om 11:50uur starten we met de gezamenlijke warming up!

De Nieuwjaarsduik is een echte nationale traditie geworden, met in Nederland meer dan 50.000 deelnemers per jaar op bijna 150 locaties.

Deze vierde Nieuwjaarsduik Oost Gelre vindt plaats bij de recreatievijver van de Zwarte Cross, voorheen het Wijndomein Besselinkschans (Heringsaweg 18, Lievelde). Het water is helder en schoon dus uitermate geschikt om een frisse duik te nemen om het nieuwe jaar te starten. De Besselinkschans is een gebied met veel landschappelijke kwaliteiten dat zich steeds meer op de kaart zet als evenementengebied en recreatielandschap. Samen met de beschikbare faciliteiten vormt dit een perfecte locatie voor deze Nieuwjaarsduik.

Aanmelden

Mensen die mee willen doen met de Nieuwjaarsduik kunnen zich gratis aanmelden via de website https://devrijeslagdoorgrolle.nl/ . Zij worden verzocht in ieder geval naam, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Voor de late beslissers is aanmelden op de dag zelf natuurlijk ook mogelijk. Dit kan ter plekke bij het De Uitspatting (voorheen Wijndomein Besselinkschans) tussen 11.00 en 11.45 uur. Voor alle deelnemers (op volgorde van inschrijving en op=op) is er gratis soep en een warme muts van sponsor Unox.

Meer informatie

Publiek is natuurlijk ook van harte welkom om op 1 januari een kijkje te komen nemen. De organisatie is ook actief op Facebook via de pagina www.facebook.com/nieuwjaarsduikoostgelre.