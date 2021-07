Spetterende opening theaterseizoen De Mattelier

Deel dit bericht













GROENLO – Het is ruim een jaar muisstil geweest in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier, maar daar komt dit najaar verandering in. Achter de schermen zijn we druk bezig met het nieuwe theaterprogramma en wij kunnen niet wachten om dit met jou te delen.

Nog even en dan kunnen we eindelijk weer gaan genieten van ontroerende voorstellingen, hilarisch cabaret en swingende livemuziek. De programmaraad heeft wederom haar best gedaan om je een gevarieerd theaterseizoen aan te bieden en er is voor ieder wat wils. Om te vieren dat we dit najaar weer mogen applaudisseren, feesten en dansen openen we het seizoen met een knaller. Boh Foi Toch zorgt op zaterdag 18 september voor een onvergetelijke avond en cabaretier Helligen Hendrik neemt tijdens zijn voorstelling ‘Wen d’r mar an!’ op vrijdag 24 september a.s. op een geheel eigen wijze de coronacrisis op de hak.

De ticketverkoop voor het gehele theaterseizoen zal over een aantal weken van start gaan. Je kunt dan online en aan de kassa terecht voor je tickets en heerlijke bijpassende arrangementen. We houden je op de hoogte over de startdatum van de ticketverkoop en we kijken uit naar het moment dat we je weer mogen verwelkomen in De Mattelier. Wij hebben ontiegelijk veel zin om iedereen weer te amuseren!

Meer info via www.demattelier.nl