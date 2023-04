Sportieve avond in het teken van sport

GROENLO – De Sportkantine van Oost Gelre trapt af op vrijdag 12 mei 2023 in De Mattelier in Groenlo. Deze sportieve avond staat geheel in het teken van sport en sport gerelateerde onderwerpen, met als hoogtepunt De Sportverkiezing 2022. De avond biedt volop gelegenheid om te ontmoeten, te verbinden en van elkaar te leren. Het evenement is bedoeld voor sporters, sportliefhebbers en vrijwilligers van sportverenigingen.

Met maar liefst zesennegentig sportverenigingen in de gemeente Oost Gelre, is er genoeg reden om de sportprestaties in het zonnetje te zetten. Het programma is met zorg samengesteld en biedt voor elk wat wils: een panel van topsporters uit de regio, muziek van The Scrolling Phones en gastsprekers Erben Wennemars en Job van Eunen die ieder vanuit hun eigen invalshoek een interessante bijdrage leveren over het thema sport.

Wil jij deze veelbelovende eerste editie van De Sportkantine van Oost Gelre niet missen? Meld je dan gemakkelijk online aan via de website. De entrée is gratis en inclusief twee consumpties.

Wanneer: Vrijdag 12 mei 2023 Waar: De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo Tijd: Inloop vanaf 19:00 uur, start programma om 19:30 uur.

