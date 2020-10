Stadswandeling langs muurgedichten in Groenlo

GROENLO – Op vrijdag 13 november, om 14.00 uur, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek, in samenwerking met Rick Gockel, Mark Ebbers en Ferry Broshuis, een wandeling langs de muurgedichten in de stad Groenlo. Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van Nederland Leest. Deelname kost €5,00 (inclusief het Nederland Leest-boekje) en de wandeling start bij de Bibliotheek Groenlo. Maximaal kunnen er 12 wandelaars meedoen, onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen. Opgave is mogelijk via de site van de Bibliotheek.

Nederland Leest: Eén boek, duizend gesprekken

Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek, dat lezers cadeau krijgen van de Bibliotheek, hét centrum voor ontmoeting en gesprek. Dit jaar ontvangen bezoekers van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, zolang de voorraad strekt, het prachtige boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer. Deelnemers aan de wandeling langs de muurgedichten ontvangen dit boekwerkje na afloop van de activiteit.

Het thema van Nederland Leest voor 2020 is: Kleine geschiedenis, grote verhalen. Aan de hand van dit thema krijgen lezers de mogelijkheid om in hun eigen geschiedenis te duiken met behulp van de Bibliotheek: de geschiedenis van hun eigen familie of van de stad of streek waarin ze wonen. Hierbij past perfect een prachtige wandeling door het historische Groenlo (mét verhalen en anekdotes van de gids) langs de poëtische uitingen op de (historische) gebouwen.

Muurgedichtenroute

Muurgedichten verrassen de bezoekers van de vestingstad Groenlo en doen ze even stilstaan. Het zorgt voor een andere beleving van de plek. Kale gevels worden door een muurgedicht als het ware geactiveerd. Bewoners en bezoekers van de vestingstad komen in aanraking met poëzie, historie en verhalen.

De gids, die samen met de deelnemers de route aflegt, leidt hen langs alle gedichten en vertelt achtergronden en anekdotes.

Aanmelden wandeling

Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.oostachterhoek.nl/nederlandleest. Ook is het mogelijk om dit telefonisch te doen bij het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.