Stadswandeling met Prins Frederik Hendrik

GROENLO – In de maanden juli en augustus kan er iedere dinsdagmiddag om 13.30u onder leiding van Prins Frederik Hendrik een stadswandeling gelopen worden. Deelnemers gaan tijdens de wandeling terug in de tijd, naar het jaar 1627, toen Prins Frederik Hendrik Grolle tijdens de Tachtigjarige Oorlog heroverde op de Spanjaarden.

Prins Frederik Hendrik verwelkomt zijn gasten in hoogst eigen persoon. Hij vertelt over het leven in vroeger tijd en laat tegelijkertijd de mooiste plekjes van Groenlo zien. Inclusief de overgebleven vestingwerken en het kanon waar in 1627 echt mee is gevochten. Startpunt is de VVV aan de Kevelderstraat te Groenlo.

Er wordt gewandeld volgens de RIVM-richtlijnen. Een groep heeft maximaal 6 deelnemers. De kosten zijn € 6,- per persoon. Voor meer informatie: 0544-461247 / info@vvvgroenlo.nl / www.groenlo.nl

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print