Start looptrainingen voor beginnende loper/ster

GROENLO – Steeds meer mensen ervaren dat hardlopen een bepaalde vorm van plezier geeft. De voldoening om na afloop van een paar kilometer hardlopen lichamelijk moe te zijn, maar tegelijkertijd helemaal fit voelen, is iets dat velen aanspreekt. Toch moeten we in ons enthousiasme niet vergeten dat het sport bedrijven in het algemeen (dus ook hardlopen),bepaalde risico’s met zich meebrengt. Vooral wanneer het lichaam onvoldoende is voorbereid op de inspanning die we van ons zelf verlangen. Niet zelden ontstaat narigheid doordat we te snel onze (lichamelijke) grenzen doorbreken door bijvoorbeeld veel te hard van stapel te lopen, of door een lange afstand te overbruggen die op geen enkele wijze aansluit bij onze korte trainingsarbeid.

Het is dus heel belangrijk dat U wordt begeleid en wordt geadviseerd in hetgeen U moet doen of juist niet moet doen.

Door het organiseren van looptrainingen voor beginners kan de LOPERSVERENIGING U daarbij helpen.

In ons meer dan vijfentwintig jarig bestaan hebben wij onder onze leden een groot kader van mensen die veel ervaring hebben in het begeleiden van beginnende lopers en loopsters. Het is absoluut geen vereiste dat U al enige ervaring hebt met hardlopen. Iedereen is van harte welkom.

De looptrainingen beginnen elke zondag om 09.00 uur De trainingen voor de beginnersgroep start op zondag 1 maart a.s.(mocht men op 1 maart verhinderd zijn dan kan men evt. een week later nog inhaken.) De lopersvereniging beschikt over een geschikte accommodatie in LIEVELDE van waaruit de trainingen worden gegeven. De trainingen worden steeds verzorgd vanaf het onderkomen, “ BERNARD VOS” clubhuus, aan de BERGSTR. 5 7137 MD te LIEVELDE. Telkens om negen uur! Uiteraard zijn ook de meer gevorderde lopers/sters van harte welkom

Een noviteit binnen de vereniging is de kinderopvang, gebleken is dat veel jonge vaders en moeders er van weerhouden worden om te gaan hardlopen omdat men geen opvang heeft op de zondagmorgen. Deze kinderopvang wordt verzorgd door de ouders zelf, er zal dus een systeem van toerbeurt gehanteerd worden. Er is een aparte ruimte gehuurd alwaar speelgoed en spelletjes aanwezig zijn. Omdat het afhuren van een dergelijke ruimte, voor de opvang de nodige kosten met zich meebrengt heeft men sponsoren gevonden om garant te staan voor de te maken kosten.

Voor informatie omtrent bovenstaande kan men zich wenden tot hierna vernoemde persoon of het Secretariaat van onze vereniging Geert Milius: geertlvg@kpnmail.nl of Secretariaat LVG : secretariaat@lopersvereniginggroenlo.nl