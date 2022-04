Stichting Grolse Kermis Ontwerpwedstrijd.

GROENLO – Een jaar lang hoogheid zijn bij de Grolse Kermis is een belevenis. In augustus tijdens de kermis gooien en schieten vele Grollenaren naar de felbegeerde titel. Met een passend cadeau wordt het bijzondere jaar afgesloten. Doe mee aan de ontwerpwedstrijd voor dit cadeau.

Honderden (oud) Grollenaren doen een gooi of een schot naar de titel van Schutterskoning(in), Knuppelkoning(in) of Jeugdkoning(in) tijdens de Grolse Kermis. Deze titel wordt met trots gedragen. Een jaar lang heeft de koninklijke hoogheid tijdens de kermis een bijzondere positie in de Grolse Samenleving. Een jaar dat mooie herinneringen oplevert. Het is traditie binnen de Stichting Grolse Kermis (SGK) om het jaar af te sluiten met een tastbaar blijvende herinnering.

Sinds 2019 zijn de Volksspelen genderneutraal. Er is geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. Beiden mogen gooien of schieten. Reden om het cadeau hier op aan te passen. De Grollenaar is verbonden met de kermis. En we zien dat er veel creativiteit is. Het idee van een ontwerpwedstrijd ligt dan ook voor de hand. Doet u mee en ontwerpt u een hoogheidsherinnering?

De vorm van het cadeau is geheel vrij. Het ontwerp dient natuurlijk wel ‘hoogheid-waardig’ te zijn en de relatie met de Grolse Kermis moet er van afstralen. We vragen om een iconisch ontwerp waar de koning(in) trots op is om te dragen, neer te zetten of op te hangen. Iets waarmee je met elkaar over in gesprek gaat en de hoogheid nog eens zijn of haar stoere verhaal over het naar beneden halen van de vogel kan vertellen.

Voor meer info kijk op de website www.grolsekermis.nl of stuur een mail naar grolsekermis@outlook.com om de wedstrijdvoorwaarden te ontvangen. Uw ontwerp kunt u insturen tot 31 mei 2022. Naast de eeuwige roem kun je 200 euro winnen. Doe mee!

Klik om toegang te krijgen tot SGK-Ontwerpwedstrijd-Hoogheidsherinnering-Grolse-Kermis.pdf

