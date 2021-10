Stoomhoutzagerij is weer te bezoeken

Deel dit bericht













GROENLO – De stoomhoutzagerij Nahuis staat in het Achterhoekse Vestingstadje Groenlo. Het hout zagen gebeurde vroeger nog met de hand; het zogenaamde kraanzagen was toen gebruikelijk.

Omstreeks 1918 werd de zagerij gemechaniseerd door de aanschaf van een één-cilinder liggende stoommachine. De stoommachine, die gebouwd is in 1897, is tot 1977 in bedrijf geweest. Er bestaat naar alle waarschijnlijkheid geen tweede exemplaar van. Dan staat er nog een kleine stoommachine uit 1892, eveneens uniek in haar soort.

Na een lange periode waarin het niet mogelijk was om mensen te ontvangen gaan de deuren weer open op zaterdag 16 en 23 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur

Museum | Stoomzagerij Nahuis De Stoomhoutzagerij NAHUIS heeft vele jaren achtereen gedraaid, totdat er plotseling een einde aan kwam, echter ....niet voor lang. Lees verder...

