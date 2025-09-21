ma 22 sep — Groenlo: 7°C • 6°–16° meer weer →

Superstart Grol 1 in 2e klasse F

Redactie 21 september 2025 252
Diversen voetballen - Foto: Marcel Houwer

Diversen voetballen - Foto: Marcel Houwer

GROENLO – Grol 1 heeft de start van het nieuwe seizoen in de 2e klasse F uitstekend benut. Op bezoek bij VIOD in Doetinchem werd zondag 21 september met 0-3 gewonnen. Binnen twintig minuten stond het al 0-2 door doelpunten van Jordy Schutten en Tyn Brockötter. In de tweede helft zorgde Luc Berentsen voor de beslissing.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Met deze zege schaart Grol zich direct in de bovenste regionen van de ranglijst. Verslag volgt

Volgende wedstrijd: zondag 28 september, 14.30 uur: Grol – Varsseveld.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Vindt u dit bericht leuk?