Superstart Grol 1 in 2e klasse F
GROENLO – Grol 1 heeft de start van het nieuwe seizoen in de 2e klasse F uitstekend benut. Op bezoek bij VIOD in Doetinchem werd zondag 21 september met 0-3 gewonnen. Binnen twintig minuten stond het al 0-2 door doelpunten van Jordy Schutten en Tyn Brockötter. In de tweede helft zorgde Luc Berentsen voor de beslissing.
Met deze zege schaart Grol zich direct in de bovenste regionen van de ranglijst. Verslag volgt
Volgende wedstrijd: zondag 28 september, 14.30 uur: Grol – Varsseveld.
