Taste Akoestisch met Desire (Dylan Tribute)

GROENLO – Desire heet de band die de gelijknamige LP van Bob Dylan in zijn geheel speelt. Dit keer volledig akoestisch, hoe bijzonder is dat!

De band bestaat sinds december 2018, toen het voor Serious Request zijn debuut speelde. Beter gezegd een proloog want met enkele wisselingen in de band lijkt nu een mooi team te zijn gevormd.

Het Desire album gemaakt in 1975 kenmerkt zich door een losse melancholische stijl met een hoofdrol voor viool en mondharmonica. De poëtische teksten met flinke lengte zijn hoogtepunten van liefde en protest en zorgen voor een meditatief gevoel van vrijheid! We trekken mee met de cowboys en de gringo’s door de zonnige zuidelijke States met in elke bluesy stad een andere schat. De tribute aan dit artistieke album raakt een gevoelige snaar en is waard door jong en oud omarmd te worden. De gemoedelijke presentatie leidt tot een echte kroeg-sfeer en er mag zelfs geschuifeld worden.

Na afloop kunt u een overheerlijk broodje warm vlees scoren. Ook aan de vegetarische burgers is gedacht!

Datum: 1 mei

Aanvang: 15:00 uur

Open: 14:30 uur

Kaarten op www.rockcafetaste.nl link “Tickets Taste”

