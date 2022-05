Taste akoestisch met Roman Huijbreghs van Navarone!

GROENLO – Roland en Marion sluiten het muziekseizoen 2021-2022 af met een dijk van een artiest. Niemand minder dan Roman Huijbreghs van de bekende festival en rockband Navarone komt naar het muziekcafé!

Roman Huijbreghs, afgestudeerd in 2011 aan het conservatorium van Amsterdam, verrast sinds kort menigeen met akoestische solo optredens waarbij hij niet alleen de gitaar, maar ook de stembanden bespeeld.

Het eigen werk bestaat uit “dicht op de huid“ nummers over- of voor zijn dierbaren en over zijn eigen reis door het leven. Je kan dit eigen werk scharen onder het genre neo- traditional. Daarnaast speelt hij covers die hem na aan het hart liggen van artiesten zoals o.a Bruce Springsteen en James Taylor. Zo ontstaat een intiem, avontuurlijk en gevarieerd akoestisch soloconcert. Een pure muzikale ontmoeting.

Met na afloop lekkere broodjes warm vlees, vers van de grill. Ook aan de vegetarische burger is gedacht!

Wanneer: 15 mei

Aanvang 15:30 uur

Kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

