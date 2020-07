Taste Akoestisch op het terras met Handsome Molly

GROENLO – In november 2019 stonden ze op de Dag van de Achterhoekse Popmuziek in Taste. Geweldige band. De heren hadden het naar hun zin in Taste, het publiek vond de band geweldig, en Roland en Marion (uitbaters), vonden het een geweldige avond.

In december 2019 boekte Taste ze weer en t was meer dan geweldig. Daarom nu, 2 augustus, tijdens de Coronacrisis, waar alles als t niet kan zoals t moet maar moet zoals t kan : Handsome Molly Akoestisch, en dat gaat niet ten koste van de kwaliteit en het enthousiasme.

Handsome Molly staat voor stijlvolle rock ‘n roll. Deze Apeldoornse 4-mans rock formatie bestaat uit Lody Willemsen, drums; Hans Bulten, bas en singer/songwriter Ton Terink op gitaar.

Een optreden wordt ervaren als een sprankelend feestje waarbij de rock and roll uit de 70/80 jaren wordt gecombineerd met blues, soul en een vleugje country/folk. Het repertoire bestaat niet alleen uit covers maar ook uit eigen nummers, van swingende rock tot gevoelige ballads.

Dit heeft in december 2015 geleid tot het uitbrengen van de cd ‘Free’ en de release van de videoclip bij de single ‘Sweet Dreams’.

Tevens treden deze mannen op als ‘Handsome Molly – Stripped’ en verzorgen daarmee op een lekker relaxte manier een akoestisch optreden. Daarnaast hebben de mannen speciaal voor Serious Request 2017 het nummer geschreven ‘Put down the barrel – Reunite, featuring The Bombita’s en zijn daarmee gedraaid op o.a. 3FM.

De derde single “I rather die” is een ‘groovy poprocksong’, die gaat over de heftige verliefdheid die je in een droom kunt ervaren. ,,Een roze zeepbel die bij het wakker worden helaas uiteenspat…”. De band kiest ervoor om dit nummer niet op CD uit te brengen maar via kanalen zoals Spotify, iTunes en Napster. De videoclips staan zowel op YouTube als op handsomemolly.nl

2 augustus

Aanvang 15:00 uur

Entree vrij, alleen op reservering (stuur een mailtje naar info@rockcafetaste.nl)

Vol = vol

