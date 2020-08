Taste akoestisch op t terras met Rick Manuel

GROENLO – Rick Manuel (o.a. van de Bössels) speelt zondagmiddag 23 augustus vanaf 1500 uur akoestisch op t terras bij Rockcafe Taste.

Reserveren middels appje 06-526 467 66 of middels een e-mail naar info@rockcafetaste.nl) De entree is vrij en het optreden gaat uiteraard alleen door bij droog weer!

Rick Manuel, geboren in 1967, momenteel zanger/gitarist bij The Bössels, brengt onder de noemer southern acoustic: southerncountryblues ! Met nummers van o.a Stapleton , Lynyrd Skynyrd, the Marchall Tucker band etc. Rick speelde o.a in Fratsen, Dipstick, Chess Blues Band en Krang. Rick heeft een waanzinnig fijne stem en is een bijzonder getalenteerde gitarist.

