Taste Akoestische Terras

GROENLO – De 4 mans formatie Harry en de Kadavers heeft al menig luisteraar op het verkeerde been gezet. De naam doet het ergste vermoeden maar niets is minder waar! In een akoestische setting wordt eigen werk afgewisseld met zorgvuldig uitgekozen covers van onder andere Neil Young en Tom Petty met als basis de harmonie van mannenstemmen.

De formatie bestaat uit:

Bernard Koops: gitaar trekzak en zang

Erik Kraleman: gitaar en zang

Marcel Giesen: bas en zang

Roel van Amerongen: percussie en zang

Bij regenachtig weer gaan we uiteraard naar binnen!

Zondag 3 juli

Aanvang 15:30

Open 14:00

Alleen toegang op het terras op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

