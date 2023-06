Taste Goes Pride Night: Uitbundig feest tijdens Achterhoekse Pride

GROENLO – In juni wordt de diversiteit in de Achterhoek gevierd tijdens de Achterhoekse Pride. In deze maand wordt trots uitgedragen in de hele regio, waarbij iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geslacht, gender, geaardheid, afkomst of religie. De slogan van de Achterhoek Pride is dan ook ‘Trots IN de Achterhoek’. Het evenement wordt ondersteund door Taste, een café in Groenlo, dat graag deelneemt aan deze viering van diversiteit.

Op 24 juni zal Taste een feestelijke avond organiseren, genaamd “Taste Goes Pride Night”, om de Achterhoekse Pride uitbundig te vieren. Het belooft een geweldige avond te worden, waarbij Mary Miracle en Lady Diamond iedereen zullen verwelkomen en achter de bar zullen staan. Gasten krijgen de kans om foto’s te maken met deze bijzondere dames en zij zullen ook de muziek verzorgen. Deze avond zal niet gericht zijn op rockmuziek, maar biedt een mix van verschillende muziekstijlen. De entree bedraagt 10 euro en er worden naast een gezellige sfeer ook lekkere hapjes verzorgd. Iedereen is welkom op voorwaarde dat er respect is voor elkaar en voor de beide Dragsqueens.

Het evenement is dus geen specifiek gayfeest, maar een ‘mixed party’ voor mensen van alle genderidentiteiten. Taste zal vanaf 20:00 uur geopend zijn, waarna het feest om 21:00 uur van start zal gaan. Toegang tot het evenement is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs, zowel binnen als op het terras.

Kaarten voor Taste Goes Pride Night zijn verkrijgbaar via de website https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets.

