Taste Live en Akoestisch op t terras.

GROENLO – Na een hele gezellig middag met Different Jack presenteert Rockcafe Taste zondagmiddag 2 augustus wederom een liveband.

November 2019 stonden ze op de Dag van de Achterhoekse Popmuziek in Taste. De heren hadden het naar hun zin bij Taste, het publiek vond de band geweldig, en de uitbaters van Taste, Roland en Marion, vonden het een geweldige avond. De heren werden daarna ook direct opgenomen in het reguliere liveprogramma van Taste. Daarom nu, tijdens de Coronacrisis, waar alles als t niet kan zoals t moet maar moet zoals het kan: Handsome Molly Stripped

Handsome Molly staat voor stijlvolle rock ‘n roll. Deze Apeldoornse 4-mans rock formatie bestaat uit Lody Willemsen, drums; Hans Bulten, bas, Jacco Verhaaf op gitaar en backing vocals en singer/songwriter Ton Terink op gitaar.

Een optreden wordt ervaren als een sprankelend feestje waarbij de rock and roll uit de 70/80 jaren wordt gecombineerd met blues, soul en een vleugje country/folk. Het repertoire bestaat niet alleen uit covers maar ook uit eigen nummers, van swingende rock tot gevoelige ballads.

Dit optreden gaat alleen door bij droog weer! De entree is uiteraard vrij maar reserveren is echt verplicht, je wordt alleen toegelaten op het terras als je op de reserveringslijst staat. Reserveren kan middels info@rockcafetaste.nl of je stuurt een appje naar 06-52646766.

Aanvang 15:00 uur

