Taste Live met The Bree

GROENLO – op zondag 14 maart is er bij Rockcafé Taste weer een ‘Taste Live’. Dit keer met de band ‘The Bree’. Volgende de uitbaters Roland en Marion: “Eén van de meest sympathieke bands uit het circuit”.

De nieuwe versterkte bezetting van The Bree al aan het werk gezien? Deze bezetting staat als een huis en maakt duidelijk dat de band ambities en plezier heeft en dat ze vooral veel willen live willen spelen! Het repertoire wijzigt regelmatig met songs uiteenlopend van o.a. The Black Keys, Triggerfinger, Paolo Nutini, Pearl Jam, Pink Floyd etc etc… Pop- & Rock songs die aansluiten bij die unieke sound van The Bree.

‘The Bree’ vindt zijn oorsprong in Varsseveld en bestaat uit: Remco Kelderman (Drum), Jasper Ebben (Gitaar), Maarten van Rassum (Toetsen / Gitaar), Clemens Lievers (Sologitaar) en Mike Mendels (Zang / Gitaar)

Onlangs speelde ‘The Bree’ op diverse landelijke en regionale festivals, in kroegen, zalen en diverse cafés en ieder optreden leidt weer tot een vervolgoptreden, ook dat zegt veel.

14 maart, Aanvang 22:00 uur