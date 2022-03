Taste live swingen met Buddy and Friends

GROENLO – De vier muzikale heren hebben met hun ‘recht-voor-z’n-raap-songs’ van Blues, Soul en Rock & Roll” in het livecircuit een goede naam opgebouwd. Buddy Friends speelt nummers uit de jaren ´60 en ´70, die fors zijn omgebouwd tot herkenbare, swingende songs, die met een vet rocksausje zijn overgoten. Opzwepende covers van o.a. The Rolling Stones, Beatles, Eddie Cochran, Eric Clapton , The Red Devils, Dr. Feelgood en The Stray Cats.

Buddy Friends heeft door de jaren heen niet ingeboet aan energie en enthousiasme en laat nog steeds menig podium ‘ontploffen’.

De bandleden hebben in bekende Nederlandse bands gespeeld zoals Shocking Blue (Venus), Rudy Bennett (The Motions (Wasted Words), Rene and the Alligators, Pee White and the Magic Strangers, The Maddoxs en Doctors Orders.

De band bestaat uit:

Rinus Ouwehand – Zang en Bluesharp

Martin Krasenberg – Gitaar en Zang

Reggy Keuter – Bas

Tom Wierenga – Drums

Zaterdag 19 maart Rockcafe Taste – Groenlo

Aanvang: 22:00 uur

Open: 20:00 uur

Tickets: www.rockcafetaste.nl (klik rechts op de tickcetlink)

