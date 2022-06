Taste’s Akoestische Terras

GROENLO – In de zomermaanden is er maandelijks weer akoestische live muziek op het terras bij Taste, oftewel: Taste Akoestische Terras.

26 juni maakt Project Lohues haar opwachting, 3 juli komen Harry en de Kadavers (laat u niet foppen door de naam, fantastische band) ) weer terug, 31 juli staat Handsome Molly gepland en 21 augustus niemand minder dan Fred van Willigen van Sweet Mary Jane.

Alle optredens starten om 15:30 uur, en Taste Akoestische Terras is open vanaf 14:00 uur. Kaarten á 6,50 zijn verkrijgbaar middels de ticketlink op www.rockcafetaste.nl.

Op 26 juni, 15:30 dus de aftrap van deze zomerevents bij Taste. Een Daniël Lohues Tribute. Hoe tof! Weer eens wat anders. Roland en Marion zijn erg blij met deze band.

Project Lohues speelt met een eigen vrolijke twist een greep uit het werk van Daniel Lohues. Heerlijke liedjes over ditjes, datjes, liefde en het platteland. Liedjes waar iedereen zich in kan herkennen, gebracht vol overgave, plezier en met een dosis humor en ongedwongenheid. Verwacht een gevarieerde middag waar Drenthe naar je toe komt met soms de ‘kleinere’ luisterliedjes , maar let op, ook het stevige werk werkt akoestisch prima.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....