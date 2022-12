Taste’s Southern rock – maand met Shotgun Shadow (Dan Baird Tribute)

GROENLO – Na een fantastische show van Gunmill Governors staat de volgende Southern Rockband alweer op het programma in Taste. 17 december treden de mannen van Shotgun Shadow aan. Een meer dan geweldige Dan Baird tributeband (I Love You Period)

Na jarenlang (sinds 1992 !!) met veel succes een repertoire gespeeld te hebben van Rock & Roll, Blues, Country en Southern Rock besloten de mannen van Shotgun Shadow het op een andere manier in te vullen. De nummers van The Georgia Satellites en later Dan Baird waren altijd al de big favorites om te spelen, dus waarom geen hele set hiervan? En bovendien: Dan is helaas gestopt met touren dus zou het niet te gek zijn “to keep the flame burning” voor alle Dan Baird fans?

De antwoorden op deze vragen mogen duidelijk zijn: Shotgun Shadow heeft zich geprofileerd als The Dan Baird Fan band! Heerlijk om te putten uit zoveel geweldig materiaal: Uit de jaren ’80 als frontman van The Georgia Satellites, uit Dan’s solo albums en uit zijn latere bands The Yahoos, The Bluefields en uiteraard Homemade Sin. Alles komt voorbij: stompende Telecaster kletterende rockers, aanstekelijke liedjes en (akoestische) ballads. Precies zoals Dan het altijd zelf heeft gedaan: old school, no nonsens en vol energie. En deze band is zeker ook heel leuk voor mensen die Dan Baird niet kennen maar wel houden van Rock & Roll, Blues, Country en Southern Rock!

De band bestaat uit Martijn van Heugten op zang en gitaar, Richard Cremers op gitaar en zang, Dirk Snellen op bas en Marco van Dijen op drums en zang

Kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

Waar: Rockcafe Taste Groenlo

Wanneer: 17 december

Aanvang: 22:00 uur

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....