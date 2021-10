Theatervoorstellingen in oktober in de Mattelier

Deel dit bericht













GROENLO – De opening van het theaterseizoen in de Mattelier liep anders dan verwacht. Helligen Hendrik en Boh Foi Toch zouden de eersten zijn die na de pandemie weer het podium zouden betreden. Wegens omstandigheden zijn de cabaretvoorstelling en het concert verplaatst naar een andere datum.

Boh Foi Toch zal nu op vrijdag 7 januari 2022 met ons ni’j joar winn’n.

Helligen Hendrik is op vrijdag 22 oktober te zien met zijn voorstelling ‘Wen D’r Mar An’. Een show over alle opgekropte ergernissen en frustraties van afgelopen coronajaar. Een ouderwets avondje helligheid, zoals we van de nukkige Twentenaar gewend zijn.

Een andere Twentenaar die het Grolse podium betreed is comédienne Nathalie Baartman. Haar voorstelling ging vorig jaar helaas niet door vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Maar nu is ze op vrijdag 29 oktober terug met haar nieuwe show: ‘SNAK’. Een voorstelling over het snakken naar de dag dat alles weer als vanouds gaat.

Dit theaterseizoen biedt de Mattelier de mogelijkheid om een arrangement te reserveren voor tijdens een voorstelling. Men kan genieten van een kopje koffie of thee met cake bij aankomst met een drankje na de voorstelling met of zonder borrelplank.

Tickets kun zowel online gereserveerd worden, als aan de bar in de Mattelier gekocht worden. Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor elk bezoek. Dit houdt in dat men voor een theatervoorstelling eerst de QR-code van de CoronaCheck-app en een identiteitsbewijs laat zien.

Voor meer informatie ga naar demattelier.nl of mail naar info@demattelier.nl

