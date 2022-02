Twee keer Stage of Art bij Rockcafe Taste

GROENLO – Door de huidige coronamaatregelen kan er weinig maar wel iets! En omdat bij Taste over het algemeen het glas half vol is en er graag gekeken wordt na wat wel kan, werd er hard nagedacht wat én mogelijk was én wat mensen weer plezier zou geven.



Dus: zondagmiddag 20 februari André Manuel en Rocco Ostermann met hun muzikale show “Netasof” en woensdagavond 23 februari Thijs Kemperink and Friends met de Comedy parade.

Beide voorstellingen kan Taste maximaal 30 mensen kwijt door de maatregelen. Echter, mocht er na 16 februari iets meer mogelijk zijn, komen er uiteraard ook direct meer kaarten in de verkoop. Beide voorstellingen zijn toegankelijk onder de actuele coronamaatregelen die gelden voor de horeca.

Dus zorg dat je erbij bent. Voor beide avonden tickets op www.rockcafetaste.nl (u ziet rechts bovenaan de ticketlink)

André Manuel en Rocco Ostermann

André Manuel en Rocco Ostermann, de Asterix en Obelix van de Nederlandse popmuziek. De Dunne en de Iets Minder Dunne. De Starsky en Hutch van de Betere Gitaarmuziek. Ze hebben hun kostbare handen uit de mouwen gestoken en spelen NETASOF. Een muzikaal programma dat net doet alsof er niks aan de hand is. Met de mooiste eigen muziek en de allerbeste andermans muziek. Niet echt om op te dansen. Maar dat mocht toch al niet. Dus dat komt goed uit. Maneman en Ostermann met NETASOF: zo goed dat het zeer doet en bijna niet te missen. Komt dat horen! Na afloop kunt u een overheerlijk broodje warm vlees of een broodje hamburger scoren.

20 februari

Entree 13,50

Inloop 15:00 uur

Aanvang: 15:30 uur

De Comedyparade met Thijs Kemperink en…….?



LACHEN, daar zijn we aan toe!

Het is voor artiesten binnen de huidige maatregelen niet makkelijk om te spelen. Maar er zijn mogelijkheden! En uiteraard werken wij daar heel graag aan mee.

Thijs is een bekende in Groenlo en omstreken, maar ook in Taste. Hij stond met een try out van een van zijn eerdere shows en met Goeie Tukkers al eerder bij Taste

Samen met een aantal verschillende comedians (het is nog een verrassing wie hij deze avond meebrengt) speelt Thijs een aantal comedyshows om nieuw materiaal te testen en weer te wennen aan het podium. Een avond stand-up in zijn puurste vorm. Hilarisch, messcherp, gortdroog, inventief, vreemd, een muzikale twist, maar altijd grappig. Dat is waar stand-up om draait: de grap!

23 februari

Entree 15,00

Inloop 19:30 uur

Aanvang: 20:00 uur

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....