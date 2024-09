Tweede editie Achterhoekse EigenWijze Triatlon bijna vol!

GROENLO – Na de enthousiaste reacties op de eerste editie van de Achterhoekse EigenWijze Triatlon (AEWT) vorig jaar, staat nu de tweede editie voor de deur. Het succes van vorig jaar heeft de organisatie geïnspireerd om verder te gaan, zeker na het winnen van de Initiatiefprijs van de Achterhoekse Sportkantine in het voorjaar. Dit jaar vindt de triatlon plaats op 15 september, en het belooft opnieuw een geweldige dag te worden.

Met ongeveer 75% van de tickets al verkocht, waarvan 35% aan mensen uit de eigen gemeente, trekt het evenement deelnemers uit het hele land. Ze komen niet alleen voor de mooie routes door de prachtige omgeving, maar ook voor het entertainment onderweg verzorgd door Dito-leden, de enthousiaste sfeer bij de start/finish bij Marveld Recreatie, de gastvrijheid en versnaperingen bij de pauzeplek op Boerderijcamping Groot Antink, en de gezelligheid die de hele dag door voelbaar is.

De AEWT is een triatlon met een unieke twist: het draait niet om prestaties of snelheid, maar om genieten. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden: 500 of 1000 meter zwemmen, 5 of 10 kilometer lopen, en 20 of 40 kilometer fietsen. Wat dit evenement bijzonder maakt, is dat je zelf bepaalt hoe snel je de routes aflegt, welke combinaties je maakt, en zelfs de volgorde. Of je nu rustig wandelt, hardloopt, fietst op een stadsfiets, mountainbike of elektrische fiets, alles is mogelijk.

De deelnemers worden goed verzorgd met diverse lekkernijen van lokale leveranciers, inbegrepen in de inschrijfkosten, en er is dus geen noodzaak om zelf eten mee te nemen. Bovendien krijgen alle deelnemers na afloop een leuke goodiebag.

Ben je enthousiast geworden? Schrijf je dan in voor 15 september! Er zijn nog plekken beschikbaar, maar wacht niet te lang want vol is vol! Aanmelden kan via www.achterhoekseeigenwijzetriatlon.nl.