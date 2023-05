Tweede Midzomerwandeling in Groenlo!

GROENLO – Op zaterdag 17 juni 2023 wordt voor de tweede keer de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze sfeervolle avondwandeling belooft een unieke ervaring te worden voor alle deelnemers. De wandeling start bij Brouwersnös, gelegen aan de Eibergseweg 1 in Groenlo. Wandelaars kunnen tussen 18.30 uur en 20.00 uur vertrekken voor een ontspannen tocht van zeven kilometer. Deelname is gratis!

De Tweede Midzomerwandeling is een mooie gelegenheid om samen met familie en vrienden te genieten van een prachtige avond in en rond het vestingstadje Groenlo. Terwijl de zon langzaam ondergaat, zullen de wandelaars worden getrakteerd op een reeks leuke en boeiende artiesten langs de route. Deze artiesten zorgen voor een unieke sfeer en maken de wandeling nog specialer. Er is tevens een vestingstad tintje met een paar leuke verrassingen naast de artiesten die optreden, laat de organisatie weten.

De organisatoren van de wandeling hebben er alles aan gedaan om de deelnemers een onvergetelijke avond te bezorgen. Met een afstand van zeven kilometer is de wandeltocht geschikt voor wandelaars van alle niveaus. Of je nu een ervaren wandelaar bent of gewoon op zoek bent naar een gezellige avondwandeling, de Tweede Midzomerwandeling heeft voor iedereen iets te bieden.

Brouwersnos, gelegen aan de Eibergseweg 1 in Groenlo, fungeert als het startpunt van de wandeling. Hier kunnen de deelnemers zich verzamelen en zich klaarmaken voor de tocht door het landschap van Groenlo. Met de vrijheid om te vertrekken tussen 18.30 uur en 20.00 uur kunnen wandelaars hun eigen tempo bepalen en optimaal genieten van de omgeving.

De Midzomerwandeling belooft een avond vol plezier, vermaak en natuurlijke schoonheid te worden. Mis deze unieke gelegenheid niet en markeer zaterdag 17 juni 2023 in je agenda.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl