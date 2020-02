Unieke expositie in de Stadsboerderij Grolle

Kruiswegstaties uit de oude Waterstaatskerk behouden gebleven voor Groenlo

GROENLO – In de Stadsboerderij Grolle zijn in de periode 27 februari tot en met 13 april de kruiswegstaties te zien uit de oude Waterstaatskerk van Groenlo. De bouw van de Waterstaatskerk begon in 1836, in 1841 werd de kerk ingewijd. Glazenier F. Nicholas, gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van glas-in-lood ramen, maakte in die periode 14 olieverfschilderijen, die de lijdensweg van Jezus laten zien. De betekenis van deze 14 kruiswegstaties wordt op indrukwekkende wijze beschreven door dhr. J. Hulshof uit Eibergen. Tijdens deze bijzondere expositie kunt u ook lezen over de geschiedenis van de Waterstaatskerk.

Speciale tentoonstelling van Rooms-Katholieke kazuivels

In directe relatie tot deze expositie toont de Stadsboerderij Grolle een aantal kerkelijke gewaden, ook wel kazuivels genoemd. Deze gewaden worden gebruikt in de Rooms Katholieke kerk. Het is een mouwloos opperkleed, dat de priester draagt als hij de mis leest. Er zijn verschillende kleuren kazuivels, de zogenaamde liturgische kleuren. Iedere kleur heeft een speciale betekenis en is verbonden met het kerkelijk jaar. De kazuivels zijn in het bezit van dhr. Rouwhorst uit Ulft en mogen in de Stadsboerderij Grolle getoond worden. Er is uitgebreide literatuur beschikbaar over de liturgische kleuren, de kazuivels en de gebruiken van de Rooms-Katholieke kerk op de leestafel van de Stadsboerderij Grolle.

Expositie kunst in de vorm van beschilderde paaseieren

Om de expositie compleet te maken worden in de vitrinekasten paaseieren tentoongesteld van mevr. Pothof. Al 25 jaar verzamelt zij beschilderde eieren en sinds 20 jaar beoefent zij deze kunst zelf. Het gaat om eieren van kippen, eenden en ganzen maar ook van struisvogels en emoes. Mevr. Pothof hanteert oost-indische inkt en acrylverf voor het aanbrengen van de afbeeldingen op de eieren, heel gedetailleerd en gevarieerd van stillevens tot abstracte schilderingen.

De Stadsboerderij Grolle is van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur geopend. Het adres is Notenboomstraat 15 in Groenlo. De toegangsprijs is 3,50 euro per persoon, daarvoor krijgt u een rondleiding aangeboden en een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt een speciaal tarief.

Zie website www.stadsboerderijgrolle.nl U kunt ons ook vinden op Facebook.