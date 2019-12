Univé Oost Nieuwjaarsvolleybtoernooi

Gepubliceerd op 9 december 2019 om 11:45

GROENLO – Nog een kleine maand en dan is het jaar al weer voorbij. We begonnen zo mooi met op de 1e zaterdag van het jaar het 5e Univé Nieuwjaarstoernooi van de vv Grol. Wederom was het toernooi vol en het was een zeer gezellige, sportieve en geslaagde dag met een spetterende verloting. Inmiddels zijn de organisatoren al weer druk bezig met de voorbereidingen om het 6e Univé Oost Nieuwjaars volleybaltoernooi in goede banen te leiden.

Inmiddels stromen de opgaven binnen, maar we hebben nog een aantal plekken over. Dus lijkt het je leuk om mee te doen met je familie, buurt, collega’s of met vrienden en het jaar lekker sportief en gezellig te beginnen, kijk dan snel op de Facebook pagina of website van de vv Grol of de flyers in de sporthal hoe je je kunt inschrijven. Wees er snel bij, want Vol = Vol. Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. Tot 4 januari!