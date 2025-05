v.v. Grol promoveert naar hoogste regionale klasse!

GROENLO – Voor het eerst in het 61-jarig bestaan is het de mannen van v.v. Grol gelukt: promotie naar de 3e Divisie, het hoogste regionale niveau in het volleybal. Afgelopen vrijdag ontvingen ze het officiële bericht van de Nevobo dat ze alsnog zijn gepromoveerd.

Grol kende een ijzersterk seizoen en ging met slechts één nederlaag in elf wedstrijden als trotse koploper de winterstop in. Overwinningen van 4-0 (goed voor vijf punten) werden aaneengeregen, en dat alles met aantrekkelijk en verzorgd spel.

Toch bleek het seizoen nét iets te lang. Na een verrassende thuisnederlaag tegen een gehavend Tornax – ondanks een 2-0 voorsprong – en een terechte 1-3 nederlaag tegen BOVO, kwam de koppositie onder druk te staan. Concurrent AVIOR uit Deventer liet na de winterstop nauwelijks steken vallen en verloor bijna geen enkele set meer. De voorsprong van Grol verdween als sneeuw voor de zon, en AVIOR nam de leiding over.

Toen Grol thuis opnieuw verloor van AVIOR, was het kampioenschap uit zicht. Maar de Grolmannen gaven niet op. Met klinkende overwinningen op Apollo Borne (4-0) en het sterke VIOS Eefde (3-1) werd het seizoen positief afgesloten. Helaas bleek het net niet voldoende: AVIOR pakte de titel met slechts twee punten voorsprong. Grol moest zich opmaken voor promotie/degradatiewedstrijden.

Die wedstrijden werden gespeeld in Almelo, tegen Wivoc uit Winterswijk en Devoc uit Delden. Na een winstpartij van Wivoc op Devoc, trad Grol aan tegen Wivoc. In een bloedstollend duel trok Grol aan het langste eind. Nog één overwinning scheidde de ploeg van promotie, maar in de laatste wedstrijd tegen Devoc was de koek op. Grol verloor, en zag hoe Wivoc zich handhaafde in de 3e Divisie.

Totdat afgelopen vrijdag alsnog het verlossende telefoontje van de Nevobo kwam: er was een plek vrijgekomen, en Grol mocht alsnog promoveren. De kers op de taart van een prachtig seizoen!

Afscheid en versterking

Helaas moet Grol het in de 3e Divisie doen zonder trainer/coach Edwin Bleumink, die meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Ook nemen Sean Tilley en Bob Mombarg door blessures afscheid van het eerste team. Sven Stronks keert terug naar zijn oude club in zijn woonplaats. Grol bedankt deze vier mannen voor hun tomeloze inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren.

Gelukkig wordt de selectie aangevuld met twee sterke spelers uit Winterswijk: Ruben en Vincent Kruisselbrink. Ook sluit jeugdtalent Liam Pennings (voorselectie Jong Oranje onder 17) aan bij het eerste team.

Tot in november!

De mannen van Grol kijken vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen in de 3e Divisie. In november – zodra de sporthal is verbouwd – verwelkomen ze graag hun supporters in de vernieuwde zaal!

