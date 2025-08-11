Vakantieviswedstrijd Groenlo afgelast vanwege hitte

GROENLO – De Open Vakantiewedstrijd, die woensdag 13 augustus aan de stadsgracht in Groenlo zou plaatsvinden, gaat niet door. De Groenlose Hengelsport Vereniging heeft het evenement afgelast vanwege de extreem hoge temperaturen die die dag worden verwacht.

Volgens de voorspellingen kan het kwik oplopen tot zo’n 35 graden. De loting stond gepland om 16.00 uur, gevolgd door de start van de wedstrijd om 17.00 uur. “Op dat moment worden de hoogste temperaturen verwacht en is er bovendien kans op warmteonweer. We willen geen risico nemen voor de gezondheid van de deelnemers,” aldus de organisatie.

Met het besluit wil de vereniging haar verantwoordelijkheid nemen tegenover de vissers en hen beschermen tegen de hitte.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in