Van Achterhoekse bands tot Tim Knol en Andre Manuel bij Taste.

GROENLO – Op 19 november treden bij meer dan 30 locaties in de Achterhoek muzikanten en bands op! Deze locaties zijn voordelig met de bus en regionale trein te bezoeken met de speciale dagkaarten van Arriva voor de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Daarbij kun je zelfs genieten van livemuziek in de trein, hoe tof is dat? Bij Taste staan twee enorm leuke bands. Vanaf 22:00 uur spelen The Watchtower uit Lichtenvoorde en Bad Cassette uit Arnhem. Dat wordt een gezellig feestje. De entree is deze avond vrij!

Tim Knol

Zondagmiddag 27 november staat Tim Knol solo bij Taste. Hij stond al eerder met zijn soloprogramma bij het Groenlose muziekcafé en ook al eens samen met Nico Dijkshoorn, die overigens rond april weer verwacht wordt. Zingen, liedjes schrijven, een eigen label, podcasts maken, parttime wandel-guru; Tim Knol zit niet stil. Na zijn doorbraak op jonge leeftijd gaat het Tim voor de wind. Inmiddels heeft de man uit Hoorn vier albums op zijn naam en is de vijfde in de maak. Daarnaast was er Tim’s punkband The Miseries en verscheen er een album in samenwerking met The Blue Grass Boogiemen. Eigen visie, doorzettingsvermogen en passie zijn kenmerkend voor Tim Knol en zijn werk. De aanvang is 15:00 uur en er zijn nog enkele kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets. Dat wordt weer een juweeltje van een middag.

André Manuel

Woensdag 30 november staat niemand minder dan André Manuel, waarvan de voorstellingen, en try – outs bij Rockcafé Taste niet meer op één hand te tellen zijn, weer bij Taste. André speelt dit keer de try-out van zijn programma “de Zieke Geest”. Bij het verschijnen van deze krant is de voorstelling helaas uitverkocht.

