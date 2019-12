Veel evenementen in Taste rond Kerst en Oud en Nieuw

GROENLO – Voor de laatste dagen van het jaar staan er nog een paar flitsende optredens en twee hele gezellige pubquizen op de agenda van Taste.

26 december: Ralph De Jongh (16:00 uur, entree vrij)



We zijn de tel kwijt hoe vaak Ralph inmiddels al bij Taste stond, altijd legendarische middagen! Ralph de Jongh is een sensatie in de hedendaagse Nederlandse muziekscene. Niet alleen om te horen, maar ook om te zien. Zijn lijf en leden worden ook de muziek als hij ze speelt. Hij speelt geen muziek maar wordt muziek en het publiek is getuige van een niet aflatende, verbazingwekkende energie die uit al zijn poriën stroomt als hij optreedt. En die energie resulteert elke keer weer in een geweldig bluesfestijn. Ralph was al meerdere malen te zien in DWDD en Voetbal Internationaal.

28 december: The Veldman Brothers (22:00 uur, entree vrij)



he Veldman Brothers, het ultieme bluesbroederschap. Al meer dan tien jaar aan de top van de Nederlandse bluesscene. De broers Gerrit (gitaar, zang) en Bennie (Hammond, mondharp, zang) Veldman vormen al die tijd het onmiskenbare gezicht van de band.

Een band met een bak aan ervaring, maar vooral nog altijd met evenveel beleving, passie, energie en enthousiasme voor de blues en aanverwante stijlen. Het nieuwe, zesde album Refuel is daarvan weer het tastbare resultaat. Elf eigen songs in de beste Veldman Brothers-traditie. Puur en authentiek. En zowel in binnen- als buitenland enkel goede recensies.

Niet voor niets is The Veldman Brothers dus één van de meest spelende bluesbands. In Nederland, maar de band speelt ook in landen als Duitsland, België en Frankrijk.

Het is vooral de teamgeest die The Veldman Brothers zo’n bijzondere band maakt. Geen ego’s, maar alles in dienst van de muziek en de song. Eigen songs vooral, die zijn beïnvloed door oude (blues)helden als The Vaughan Brothers, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Elmore James, Howlin’ Wolf, Jimmy Smith, The Fabulous Thunderbirds en ga zo maar even door.

Dat is ‘Blues & Roots – Straight from the Heart’. Dat zijn The Veldman Brothers!

29 en 30 december de volledig uitverkochte OliebollenQuiz. Twintig teams, vragen die alles te maken hebben met 2019, op muziekgebied, nieuwsfeiten, roddels en actuele vragen.

Op 1 januari de traditionele Nieuwjaarsparty met Tim en Niek. (1600 uur, entree vrij)



Ieder jaar weer een heel knus feestje op de eerste dag van het nieuwe jaar, de Nieuwjaarsparty bij Taste. In Groenlo en omstreken behoeven ze geen enkele introductie meer. Het duo ‘Niek en Tim’, oftewel Niek Giesen en Tim Ebbers komen vanaf vier uur het ieder jaar weer gezellige feestje, muzikaal omlijsten! PUUR AKOESTISCH. Beide heren zijn gepokt en gemazeld in de Achterhoekse muziekscene. Tim Ebbers is voornamelijk bekend als zanger/frontman van de legendarische Grolse formatie De Gracht en Niek Giesen kwam via allerhande muzikale omzwervingen als oa the Perfect Showband terecht in dit illustere duo. Terwijl op straat de mensen hun nek diep in de kraag hebben weggestopt, is het binnen bij Taste genieten geblazen van pure muziek. Heerlijk verteerbaar op de eerste dag van het nieuwe jaar, onder het genot van een biertje of een wijntje, en zoals het op een feestje hoort, met een lekker koud en warm hapje. De entree is uiteraard weer gratis.